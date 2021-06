Infortunio sul lavoro a Bosisio: 46enne portato via con l'elicottero

Serio infortunio sul lavoro a Bosisio Parini, uomo in ospedale in gravi condizioni. È accaduto intorno alle 14 in un'azienda di Via Roda, vittima un uomo di 46 anni.

Sul posto l'intervento dell'ambulanza del Lecco Soccorso e dell'elicottero che la centrale operativa di Areu ha fatto decollare dal Sant'Anna di Como. L'uomo, nell'infortunio, ha riportato un trauma toracico e uno alla schiena ed è stato trasportato per via aerea all'ospedale di Varese Circolo in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Merate, cui toccherà la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Allertati i tecnici di Ats Brianza come previsto in caso di infortunio sul lavoro.