Infortunio in un'azienda brianzola: soccorsi in codice rosso

Serio infortunio sul lavoro a Bosisio Parini. Poco prima delle 10 di venerdì 19 luglio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in un'azienda di via dei Livelli, nel pieno dell'estesa area industriale del comune brianzolo. Un uomo di 51 anni si è procurato delle serie ferite, il che ha reso necessaria l'entrata in azione dei soccorritori in codice rosso.

Sul posto sono stati inviati i sanitari della Croce San Nicolò di Lecco, un'automedica arrivata dal Comasco, i carabinieri e gli ispettori dell'Ats Brianza, come da prassi per questa tipologia d'infortuni in ambito lavorativo. Il 51enne, stabilzzato sul posto, è stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco.