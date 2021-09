Si rompe il polso mentre è al lavoro: donna ricoverata in ospedale

Intervento in azienda della Croce Verde di Bosisio Parini nella mattinata di mercoledì 1 settembre. Intorno alle 11 il personale sanitario, supportato da un'autoinfermieristica si è portato all'interno di una ditta rintracciabile in via Roma a Bulciago: qui una donna si è procurata la rottura del polso destro, come riscontrato dai volontari.

Il ricovero

Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la 46enne è stata trasferita in codice verde presso l'ospedale "Fatebenefratelli" di Erba per gli accertamenti del caso. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate e gli ispettori del lavoro di Ats della Brianza.