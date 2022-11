Paura per un operaio a Cesana Brianza: amputate due dita

Duplice grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 28 novembre. Personale di soccorso al lavoro anche in via Giuseppe Parini di Cesana Brianza per un incidente dalle conseguenze più serie rispetto a quello avvenuto nella non lontana Cassago Brianza: un operaio di 31 anni, per cause ancora al vaglio, ha perso due dita della mano sinistra per via di un serio trauma.

Ricoverato in codice rosso

Raggiunto dai volontari della Croce Rossa di Lecco e dal personale giunto in loco a bordo di un'automedica, il giovane è stato trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Gerardo" di Monza: qui è stato ricoverato in codice rosso. Indagano i carabinieri e i tecnici di Ats della Brianza, allertati come da prassi.