Infortunio sul lavoro a Bindo di Cortenova, grave ragazzo di 23 anni

L'incidente nella serata di martedì: il 23enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Varese Circolo. Poco prima Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di un uomo in parapendio a Valgreghentino

Serata di grande lavoro per i Vigili del fuoco del Comando propvinciale, impegnati in tutto il territorio in una serie di interventi.

Il primo intorno alle 21 di martedì a Valgreghentino: un'autopompa e una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) sono intervenute per un parapendio che sembrava fosse caduto nel bosco in zona San Carlo: dopo un'ora di ricerche l'allarme è rientrato in quanto la persona coinvolta era già riuscita ad atterrare, ma si era già allontanata in quanto ignara dell'attivazione dei soccorsi.

Grave l'infortunio sul lavoro occorso a un ragazzo di 23 anni in un'azienda di Bindo a Cortenova. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in supporto al personale del Soccorso Valsassinese e di Areu. Sul posto anche l'elicottero decollato da Como. Il giovane, dopo essere stato liberato da profilati metallici che ne impedivano lo spostamento, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese Circolo.

L'intensa attività dei pompieri è ripresa subito mercoledì mattina intorno alle 6.30: un'autopompa e un'autoscala sono state inviate a Galbiate per soccorrere una persona, poco dopo la squadra con autopompa è stata deviata a Lecco in zona Rovinata per un altro soccorso a persona.