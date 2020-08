Infortunio sul lavoro a Margno, elitrasportato in ospedale in codice rosso

Grave infortunio, nella tarda mattinata di martedì 25 agosto, a Margno. Intorno alle 10.40 un operaio di 47 anni è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava al lavoro in Via Bagnaia. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, sarebbe stato investito da un veicolo in manovra.

Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Premana, poi supportata dall'elicottero giunto dal Sant'Anna di Como. Allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (112, Nue), i volontari hanno riscontrato un trauma cranico e traumi a bacino e gamba. L'uomo è stato conseguentemente trasferito per via aerea all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Allertati, come vuole la prassi in questi casi, i Carabinieri e gli ispettori di Ats Brianza.