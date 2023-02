Infortunio sul lavoro, 35enne in ospedale in codice rosso

Infortunio sul lavoro in un impianto di via Rossini a Molteno. Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto intorno alle 13: per soccorrere il lavoratore, sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e un'autoinfermieristica.

A una prima valutazione l'uomo è stato contrassegnato dal codice giallo, ma in un secondo momento le sue condizioni sono risultate più serie: nell'infortunio ha rimediato infatti un trauma addominale e una frattura a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. Allertati, come vuole la prassi in caso di incidente sul lavoro, i carabinieri (di Merate) e i tecnici di Ats Brianza.