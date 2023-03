Travolto da un serramento di 400 chili: giovane operaio in ospedale

Grave infortunio sul lavoro a Varenna nella mattinata di venerdì 24 marzo. Un giovane operaio è stato infatti coinvolto dalla caduta di un pesante serramento, che i vigili del fuoco del comando di Lecco, intervenuti sul posto, hanno stimato in circa 400 chilogrammi.

L'incidente è avvenuto sul cantiere predisposto in questi giorni in un hotel in centro Varenna. Il 27enne lavoratore, di origine straniera, è rimasto schiacciato dalla caduta di un grosso serramento con parte metallica e parte in vetro. Subito è scattata la chiamata di emergenza in codice rosso: sul posto sono stati inviati l'ambulanza del Soccorso Bellanese, un'automedica e da Como è stato fatto decollare l'elicottero, poi atterrato sulle rive del lago.

Trauma da schiacciamento

Il giovane è stato soccorso e immobilizzato per il trasporto aereo all'ospedale Manzoni di Lecco. Per fortuna le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento ed è stato contrassegnato con un codice giallo. Nell'infortunio avrebbe riportato un trauma da schiacciamento nella parte sinistra del corpo e difficoltà nella respirazione.

Intervenuti sulla scena anche i carabinieri del comando di Lecco e i vigili del fuoco dal distaccamento di Bellano; informati inoltre, come vuole la prassi, i tecnici di Ats Brianza.