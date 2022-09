Infortunio in montagna, escursionista soccorsa con l'elicottero

Elicottero in azione per soccorrere una donna di 56 anni caduta in montagna, nel territorio comunale di Valmadrera. L'allarme è scattato in codice giallo poco prima delle ore 15 di oggi, domenica 4 settembre. Sul posto, in una zona impervia nei pressi di un sentiero, si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana) e l'elisoccorso del 118 decollato da Como.

Una volta individuata e raggiunta, l'escursionista ha ricevuto le prime cure sul posto. I soccorritori l'hanno poi trasportata in elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como. La paziente ha riportato una sospetta lussazione del gomito. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero dunque gravi.