Si fa male mentre cerca di raggiungere il Sass di Rot: valsassinese finisce in ospedale con una gamba rotta

Intervento nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10, nella zona dell’Alpe d'Alben a Premana, lungo il sentiero che porta al Sass di Rot, in Val Marcia. Un'escursionista di 69 anni, donna residente in zona, ha riportato la sospetta frattura di una gamba. La Centrale Soreu dei Laghi di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha attivato il Soccorso Alpino: in Alta Valsassina sono intervenuti cinque tecnici della XIX Delegazione Lariana, Stazione di Valsassina e Valvarrone, con il supporto di altri soccorritori del Centro operativo del Bione.

Una volta arrivati sul posto, i tecnici hanno prestato le prime cure sanitarie alla persona infortunata, l'hanno immobilizzata e poi trasportata con la barella portantina in località Giabbio (zona undustriale) dove attendeva l'ambulanza della Croce Rossa di Premana; da qui è stata trasferita, via terra, in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. L’intervento si è concluso alle 13 circa.