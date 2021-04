Infortunio in Valsassina, 54enne soccorso d'urgenza con l'elicottero

Intervento del 118 in codice rosso a Premana per una caduta in una zona impervia

I soccorsi di Areu sono dovuti intervenire a Premana per prestare aiuto a un 54enne caduto in una zona impervia. L'allarme è scattato in codice rosso alle ore 8.30 di questa mattina, sabato 10 aprile, nel comune dell'Alta Valsassina: l'uomo, residente in zona, si è fatto male mentre stava tagliando della legna in località Luere.

L’attivazione della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, Stazione di Valsassina Valvarrone, è arrivata intorno alle 8.40, a supporto dell’elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). L’infortunato era in una zona boschiva e quindi servivano anche le squadre a terra; una decina i tecnici impegnati, tra cui un medico del Cnsas. Dopo le prime cure portate sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco con l'elisoccorso verso le ore 11. Il paziente ha riportato un brutto trauma addominale.