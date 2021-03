Si fa male in officina a scuola: soccorso ragazzo di 15 anni

Soccorritori in azione nella mattinata di lunedì in un Centro di formazione professionale a Valmadrera: il 15enne ha riportato un trauma al dito ed è stato trasportato a Monza

Infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì a Valmadrera, al Centro di formazione professionale "Aldo Moro". prima delle 9 i soccorritori si sono portati in via I Maggio per un ragazzo di 15 anni rimasto ferito durante un'esercitazione in officina.

Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e un'automedica, oltre a una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione. Allertata anche Ats Brianza.

Per fortuna le condizioni del ragazzino sono pare meno gravi del previsto (originariamente in soccorritori sono stati infatti mobilitati in codice rosso): ha riportato un trauma a un dito della mano ed è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.