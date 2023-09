Troppo gravi le ferite riportate: morto il sessantenne precipitato nel torrente con l'escavatore

Purtroppo non ce l'ha fatta l'operaio precipitato a bordo di un escavatore in un torrente della Val Biandino. Troppo gravi le ferite riportate a seguito delle caduta di diversi metri nelle acque del Troggia, nel territorio comunale di Introbio. A perdere la vita un sessantenne residente nella vicina Premana.

L’uomo, molto conosciuto, si trovava alla guida di una grossa macchina operatrice e stava rientrando a valle dopo aver concluso alcuni lavori nella vicina zona montana per conto di una ditta della zona. Improvvisamente è uscito di strada nei pressi di un ponte, cadendo nel corso d'acqua sottostante.

Non appena scattato l'allarme, i soccorsi sono subito entrati in azione in codice rosso. Sul posto si sono portati l'elisoccorso di Areu, l'ambulanza della Croce San Nicolò, i tecnici del soccorso alpino (XIX delegazione lariana) e i vigili del fuoco del comando di Lecco. Allertati anche i carabinieri e Ats Brianza. Le operazioni di soccorso non sono state semplici, anche per la nebbia persistente.

Le squadre territoriali del soccorso alpino, con 12 tecnici della Valsassina - Valvarrone, un medico e due infermieri del Cnsas, hanno raggiunto a piedi l’uomo infortunato: lo hanno messo in condizioni di sicurezza, tolto dal torrente e sottoposto alle prime cure dei sanitari. Il sessantenne è stato quindi trasportato con un mezzo fuoristrada fino alla piazzola di atterraggio di Barzio, da dove è stato sistemato sull'elisoccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ma per lui non c'è stato più nulla da fare.