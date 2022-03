Mano schiacciata nel tornio: operaio soccorso in codice rosso

Intervento in codice rosso dei soccorsi nella mattinata di giovedì 3 marzo. L'elicottero fatto decollare dalla base comasca di Villa Guardia si è posato in via Bovara, a Valmadrera, per prendersi cura di un operaio 36enne: l'uomo, a lavoro all'interno di un'azienda, ha riportato lo schiacciamento di una mano all'interno di un tornio utilizzato per la lavorazione.

I soccorsi

Arrivati in codice rosso, i sanitari, fatti arrivare anche dalla Croce Rossa di Lecco e su un'automedica, l'hanno stabilizzato e trasferito, mediante l'ausilio del mezzo aereo, alla MultiMedica di Sesto San Giovanni. Sul posto anche i carabinieri e i membri dell'ispettorato del lavoro di Ats Brianza. L'operaio, nonostante il codice assegnato, non sarebbe in pericolo di vita.