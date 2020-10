L'Inps Lecco lancia l'allarme: «Tentativi di truffa tramite mail, prestate attenzione»

Nuovo allarme phishing. L’Inps avvisa tutti i suoi utenti di prestare la massima attenzione a una nuova mail che utilizza il nome dell'ente previdenziale per ingannare il destinatario del messaggio e indurlo ad aprire un file allegato .xls contenente un agente virale.

Il direttore dell'Inps provinciale, Raffaele Pece, ha inviato un'informativa in merito anche agli organi di stampa lecchesi, precisando: «L’oggetto dell’email, come il nome dell’allegato, può variare, per cui si invita a diffidare di tali comunicazioni, ignorando mail di cui non è possibile accertare l’origine (soprattutto quando richiedono l’apertura di un allegato o il click su un link) e a non aprire allegati dei quali non si è certi della provenienza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il phishing è un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. Già nello scorso mese di agosto la direzione provinciale dell'Inps aveva segnalato tentativi di truffa dello stesso tipo tramite il web.