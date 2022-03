Inquinamento da polveri sottili: marzo a Lecco fra i peggiori mesi degli ultimi anni

Qual è la situazione dell'inquinamento atmosferico a Lecco? Lo scorso 12 marzo avevamo fotografato la situazione dell'inizio del mese, riscontrando un gradule peggioramento della qualità dell'aria.

A distanza di una decina di giorni, la situazione non è affatto migliorata, anzi. È il Pm2.5, le polveri più sottili, il problema: dal 13 al 21 marzo i valori (riferiti alla media giornaliera) registrati da Arpa Lombardia hanno superato la soglia di tutela della salute sette volte in nove giorni; in sei occasioni la qualità dell'aria è stata valutata da Arpa da bollino rosso, "scarsa", in una addirittura come "molto scarsa" (bollino rosso scuro).

La soglia di 25 microgrammi al metro cubo è stata superata il 13, 14 e 15 marzo (26, 27 e 42 µg/m³), mentre la giornata peggiore è stata giovedì 17 marzo (54 µg/m³); valori sopra il limite anche il 18 e 19 marzo (37 e 27 µg/m³) e il 21 marzo (27 µg/m³).

Allargando il monitoraggio all'intero mese di marzo, il Pm2.5 a Lecco città ha fatto registrare 13 sforamenti su 21 giorni (dati aggiornati a martedì 22 marzo), per una media di 27,3 µg/m³. Servirebbero condizioni meteorologiche diverse per ripulire l'aria, ma in questo inverno le precipitazioni sono mancate (con gravi effetti a livello di siccità) e le giornate di vento non sono state sufficienti.

Il mese di marzo a Lecco

2022/03/01 16 2022/03/02 17 2022/03/03 27 fuori 2022/03/04 40 fuori 2022/03/05 23 2022/03/06 21 2022/03/07 29 fuori 2022/03/08 26 fuori 2022/03/09 21 2022/03/10 31 fuori 2022/03/11 31 fuori 2022/03/12 21 2022/03/13 26 fuori 2022/03/14 27 fuori 2022/03/15 42 fuori 2022/03/16 22 2022/03/17 54 fuori 2022/03/18 37 fuori 2022/03/19 27 fuori 2022/03/20 9 2022/03/21 27 fuori

Non destano invece preoccupazione i valori di Pm10, Biossido di Azoto, Biossido di zolfo e Ozono. A Merate la situazione riferita al Pm2.5 è sempre critica, in linea con l'inizio di marzo: bollino rosso ininterrottamente dal 14 al 21 marzo, con la sola eccezione di domenica 20. Il picco registrato, 50 microgrammi al metro cubo, è comunque inferiore al picco di Lecco (54 µg/m³).