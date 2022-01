Inquinamento: anche a dicembre aria buona a Lecco, disastro a Merate

Continua a essere buona la qualità dell'aria che respiriamo a Lecco, mentre a Merate la situazione preoccupa. Secondo le centraline di Arpa Lombardia nel capoluogo gli ultimi dieci giorni di dicembre sono stati eccellenti. Dal 24 dicembre al 1° gennaio soltanto in una occasione la concentrazione di Pm2.5, le polveri più sottili, ha superato il valore limite di 25 µg/m³, per l'esattezza a Natale (36 µg/m³), mentre negli altri giorni del periodo considerato il range va da 14 µg/m³ a 21 µg/m³. Non preoccupa il Pm10, i cui valori sono rimasti compresi fra estremi di 12 µg/m³ e 34 µg/m³, ben al di sotto del valore limite per la salute di 50 µg/m³.

Nella norma le concentrazioni di Biossido di azoto e biossido di zolfo, che non costituiscono un problema nel nostro territorio, e di Ozono (O3), la cui stagione da monitorare è quella calda.

Estendendo l'analisi all'intero mese di dicembre (fino al 28, ultima data disponibile secondo i dati Arpa Lombardia), a Lecco Natale è l'unico giorno al di sopra dei limiti per il Pm2.5. Nessuno sforamento per il Pm10.

I valori del Pm2.5 nel mese di dicembre a Lecco

01/12/21 12 µg/m³

02/12/21 13

03/12/21 9

04/12/21 13

05/12/21 19

06/12/21 5

07/12/21 8

08/12/21 12

09/12/21 11

10/12/21 2

11/12/21 3

12/12/21 9

13/12/21 10

14/12/21 13

15/12/21 14

16/12/21 19

17/12/21 17

18/12/21 14

19/12/21 9

20/12/21 12

21/12/21 22

22/12/21 24

23/12/21 21

24/12/21 18

25/12/21 36

26/12/21 16

27/12/21 17

28/12/21 18

I valori del Pm10 nel mese di dicembre a Lecco

01/12/21 15 µg/m³

02/12/21 20

03/12/21 9

04/12/21 13

05/12/21 17

06/12/21 9

07/12/21 8

08/12/21 12

09/12/21 8

10/12/21 8

11/12/21 6

12/12/21 10

13/12/21 14

14/12/21 19

15/12/21 27

16/12/21 27

17/12/21 20

18/12/21 24

19/12/21 22

20/12/21 13

21/12/21 21

22/12/21 30

23/12/21 24

24/12/21 23

25/12/21 34

26/12/21 23

27/12/21 24

28/12/21 19

Merate fuori controllo

Decisamente preoccupante è invece la situazione nella cittadina di Merate, dove il Pm2.5 è un fattore negativo molto più che nei mesi precedenti. Dal 24 dicembre al 1° gennaio la centralina ha registrato dati costantemente al di fuori dei parametri, tra 29 µg/m³ e 56 µg/m³. Arpa ha classificato i valori con bollino rosso in sette giorni su nove e con "rosso scuro" le giornate di Natale (56 µg/m³) e di Capodanno (51 µg/m³).

A Merate male anche il Pm10: soltanto negli ultimi dieci giorni si sono verificate quattro rilevazioni sopra i 50 µg/m³: 24, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio, con picco massimo di 72 µg/m³ a Natale.