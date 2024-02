Insulti e blitz intimidatorio contro la leghista Debora Piazza

Esponente della Lega insultata in modo spregevole e vigliacco, con tanto di blitz vandalico nella sua attività lavorativa. Il fatto è accaduto oggi a Barzanò, comune della Brianza lecchese dove ad essere presa di mira è stata Debora Piazza con tanto di biglietto intimidatorio: "Leghista di merda puzzi" lasciato in bagno. Netta la condanna per l'accaduto e la solidarietà da parte dei leghisti della sezione di Barzanò, della quale la Piazza è segretario, e di tutta la provincia di Lecco. L'ignoto (o gli ignoti) entrato in azione ha gettato anche della spazzatura nella proprietà privata della donna, mettendo sottosopra alcuni locali.

"Come si puó arrivare a tanto? Ma soprattutto perché e come ci si è arrivati? - si chiede Daniele Butti, segretario provinciale della Lega Salvini Premier - Tutta la mia solidarietà ed il mio sostegno vanno a Debora Piazza, prima di tutto un'amica, poi militante e segretario di sezione di Barzanò. Quello che è successo è inquietante, è stata colpita nella sua vita privata perché appartenente ad un movimento politico. Debora è stata barbaramente intimidita nella sua sfera privata, nel suo lavoro. Oggi qualche delinquente si è infatti introdotto nella sua attività commettendo infrazione, e si è divertito a buttare in aria spazzatura ed altro lasciando un biglietto intimidatorio con scritto 'Leghista di merda puzzi'" .

Il segretario provinciale della Lega, Daniele Butti: "Atti delinquenziali. Siamo alla caccia al militante di partito"

"Io credo che oggi ci si debba fermare tutti a riflettere sul come e sul perché si possa essere arrivati a tanto - incalza Butti - Oggi è successo qualcosa di diverso sul nostro territorio. Se prima in qualche occasione erano state danneggiate le sedi del movimento, come a Calolziocorte, Valmadrera o Missaglia, oggi siamo arrivati alla caccia all’appartenente del partito. Questi non sono solo gesti delinquenziali e non sono gesti banali, queste sono intimidazioni che riportano ad altre epoche, già viste e purtroppo finite molto male. Fermiamoci tutti a riflettere, abbassiamo i toni, impariamo a dosare le parole, perché la diversità nel pensiero politico non ritorni a macchiarsi di sangue. Un grande abbraccio a Debora da tutta la Lega".