Controlli "anticovid", durante le festività rafforzata la presenza sulle strade della provincia

Le forze dell'ordine intensificano i controlli sulle strade in occasione delle Festività natalizie e di Capodanno. Lo ha disposto il questore di Lecco Alfredo D'Agostino a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l'prdine e la sicurezza pubblica e della relativa Riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Questura.

I controlli, in ambito provinciale fino al prossimo 6 gennaio 2021, hanno lo scopo di garantire l'attuazione delle misure per contrastare la diffusione del virus Covid-19, nonché di prevenire e reprimere ogni forma di reato, in particolare i reati predatori.

I servizi, a carattere interforze, saranno effettuati da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Le pattuglie dedicate ai controlli anticovid effettueranno verifiche lungo le arterie di maggiore traffico e in ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità, dove e quando previste, tramite la verifica delle relative autocertificazioni; particolare attenzione sarà data alle zone maggiormente frequentate dei centri cittadini, presso la stazioni ferroviarie e presso i terminal di trasporto pubblico, dove potrebbero crearsi assembramenti, con la finalità di controllare anche l'obbligo del possesso e utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché il rispetto del distanziamento interpersonale.

In relazione all'emergenza Coronavirus, come stabilito dalle ultime disposizioni governative, fino al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni diverse. Inoltre, fino al 6 gennaio valgono le regole restrittive stabilite per le cosiddette "zone rosse". Nei giorni 28-29-30 dicembre e 4 gennaio si applicano invece le misure previste per la "zona arancione". Si ricorda, infine, che è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

«In questo particolare periodo di emergenza - si legge in un nota ufficiale diffusa da Corso Promessi Sposi - la Questura di Lecco esorta tutti i cittadini della provincia di Lecco al senso di responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni vigenti, rinnovando sinceri auguri dibuone feste».