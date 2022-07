Caldo super e malori: anche a Lecco è boom di chiamate al soccorso

Il gran caldo fa decollare le richieste di soccorso. Dal mese di giugno 2022 le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (Soreu) di Areu Lombardia stanno registrando un incremento del numero di richieste di soccorso sanitario rispetto a quelle osservate durante lo stesso periodo degli anni 2019-2020-2021.

Questa situazione è evidente su tutto il territorio regionale e riguarda anche il territorio della provincia di Lecco: anche se i dati non sono suddivisi per singole province, ma per macroaree, proprio nella zona indicata sotto la denominazione "Laghi" e che comprende, oltre alla nostra, anche le province di Varese e Como si è passati da un numero medio di 550 richieste giornaliere di soccorso degli ultimi anni, alle ben 700 di questo 2022.

Come detto, questo incremento è comune a tutte le macroaree e province lombarde: nell'area metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, se negli anni scorsi le richieste di soccorso erano state, tra giugno e luglio, in media 1500 al giorno, quest'anno la cifra è salita a 1800; nella zona delle Alpi (province di Sondrio, Bergamo e Brescia) gli anni scorsi nei primi due mesi estivi le richieste giornaliere erano state in media 700 mentre in questo 2022 sono salite a 850.

Infine, nella macroarea di Pianura (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) se nei mesi di giugno e luglio degli ultimi anni le richieste di soccorso erano state in media 500 al giorno, questa cifra è salita a quota 600 tra giugno e luglio del 2022.

Le ragioni

Quanto osservato ha due diverse motivazioni: da una parte le temperature più elevate rispetto alla media stagionale, dall’altro la prevalenza di pazienti covid più alta rispetto a quella degli anni precedenti. La popolazione più frequentemente soccorsa, per motivi non traumatici, infatti, è quella fragile, ovvero composta da soggetti di età superiore ai 65 anni affetti da patologie croniche.