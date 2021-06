Nuotatore salvato nel lago, escursionista recuperato e persona estratta dall'ascensore: intenso pomeriggio per i pompieri

Giornata decisamente intensa per i pompieri facenti capo al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco. Nel corso della mattinata il primo intervento: i pompieri sono entrati in azione a Garlate, dove una persona ha accusato dei problemi mentre stava nuotando nel lago nella zona dell'invaso ed è stato necessario l'intervento esterno per riportarla a riva.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco si sono portati nella zona della Madonna del Bosco d'Imbersago, dove un 70enne ha accusato un malore: in campo i mezzi arrivati dal Distaccamento Volontari di Merate e il Nucleo Saf di Lecco. Sempre nel corso del pomeriggio i pompieri hanno estratto anche una persona da un ascensore rimasto bloccato.