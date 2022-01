Boato in negozio, natante alla deriva, soccorso e incendio: domenica di super lavoro per i Vigili del fuoco

Quella di oggi è stata una domenica di super lavoro per le squadre dei Vigili del Fuoco in provincia di Lecco. Già alle 4 di notte i pompieri sono dovuti entrare in azione a Casatenovo a seguito dello scontro frontale tra due auto, una delle quali si è poi incendiata. I due giovani a bordo, scesi appena in tempo dalla vettura, sono poi stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Lecco e Monza. La giornata è quindi proseguita con altri quattro interventi per diverse tipologie di emergenze. Ecco dove e quando.

Boato e paura tra i clienti, ma nessuna conseguenza

Boato in un negozio di via delle Marasche a Osnago alle ore 10 di oggi, domenica 30 gennaio. Sul posto si sono portati un'autopompa serbatoio da Lecco, una seconda Aps e un altro mezzo dei Volontari di Merate per un sopralluogo a seguito del forte boato sentito all’interno del noto negozio di vendita articoli sportivi della zona. Il boato, seguito dal suono delle sirene antincendio, ha allarmato i clienti e i dipendenti che hanno evacuato lo stabile senza conseguenze. I Vigili del Fuoco hanno effettuato il sopralluogo per la messa in sicurezza e per tutte le verifiche del caso.

Una barca recuperata nelle acque del lago

Alle ore 11.40 il gommone del distaccamento Volontario di Bellano è intervenuto nelle acque del lago a Dorio per la messa in sicurezza di un natante alla deriva. La barca è stata recuperata e trainata al primo ormeggio disponibile. L’intervento è terminato alle 13, anche in questo caso per fortuna non ci sono stati feriti.

Assistenza al personale medico per un soccorso

Alle 12.30 in via Silvio Pellico a Merate sono invece entrate in azione una squadra Saf da Lecco e una Aps dal distaccamento Volontario di Merate per prestare assistenza al personale sanitario nel trasporto di una persona dalla propria abitazione all’ambulanza. L’intervento è terminato alle 13:40.

Auto a fuoco, l'incendio si propaga nei boschi vicini

Incendio nel primo pomeriggio all'Alpe di Cova. Alle 13, in località Pialleral nel territorio comunale di Pasturo, i Vigili del Fuoco sono così dovuti intervenire con un'Autopompa serbatoio e un fuoristrada con modulo boschivo da Lecco e altri due fuoristrada da Valmadrera per spegnere l'incendio che ha distrutto un'autovettura in zona montana. Il rogo dell’autovettura si è poi propagato interessando la vegetazione circostante. Le squadre dei pompieri si sono attivate per la messa in sicurezza e la bonifica della zona. L’intervento è terminato alle 15:45.