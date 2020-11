Cronaca Civate / Via Cà Nova, 22

Ragazzi in difficoltà sopra San Pietro al Monte, Vigili del fuoco in azione

Emergenza nel tardo pomeriggio di domenica, con il sopraggiungere dell'oscurità: soccorsi allertati per un gruppo di sei giovani che avevano perso il sentiero. Recuperati in serata in buone condizioni