Colico: la serata alcolica di due ventenni finisce in ospedale

La serata all'insegna del divertimento di due ragazzi di 20 anni finisce in ospedale. Martedì sera, poco prima di mezzanotte, la chiamata al 112 è scattata a Colico, in Via Montecchio Nord: due ragazzi hanno accusato i sintomi dell'intossicazione etilica.

Le loro condizioni sono parse talmente gravi da rendere necessaria l'uscita di due ambulanze - delle delegazioni della Croce rossa di Sondrio e di Colico - in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per fortuna, al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno trovato una situazione meno grave del previsto. I due ventenni sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona in codice giallo.