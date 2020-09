Lecco, alzano un po' troppo il gomito: soccorsi due ventenni

Un altro caso, l'ennesimo, di intossicazione etilica nel sabato sera del Lecchese. E, purtroppo, ancora una volta a essere protagonisti sono ragazzi poco più che adolescenti.

L'allarme è scattato intorno alla una della notte scorsa in città, nella centralissima Piazza Garibaldi. Coinvolte due persone, ragazzi di 19 e 20 anni.

Sul posto è giunto l'equipaggio del Soccorso degli Alpini di Mandello, che ha prestato le cure del caso ai due giovani trasportandoli poi in ospedale, al Manzoni di Lecco, dove sono arrivati in codice verde.

A Olginate, sempre nella notte fra sabato e domenica, doppia uscita dei mezzi di soccorso per un 25enne rimasto ferito in una lite in Via Cesare Cantù. Il primo intervento a mezzanotte, per la Croce San Nicolò di Lecco, ma il trasporto in ospedale non si è reso necessario. Sul luogo, però, è servito il ritorno dei sanitari, questa volta dei Volontari di Calolzio, intorno all'una e mezzo. Il 25enne è stato condotto al Manzoni in codice giallo con un trauma cranico.