Quattordicenne finisce in ospedale per intossicazione etilica

Doppio intervento, nella serata e nella notte fra sabato e domenica, operato dai soccorritori volontari per altrettanti allarmi dettati dall'abuso di sostanze alcoliche. Coinvolte due persone di diversa età tra cui una giovanissima.

Il primo intervento dei soccorritori a Garlate, in Via Strencetta, per una 14enne. Sul posto sono giunti i Volontari del Soccorso di Calolzio, che hanno accompagnato la ragazzina all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.

Il secondo intervento nel cuore della notte, prima delle 3, a Missaglia: la chiamata è scattata per un 50enne in Piazza Verdi. L'ambulanza della Croce Bianca di Merate è giunta sul posto ma non ha effettuato il trasporto del paziente.

Per fortuna entrambi gli episodi si sono conclusi senza particolari problemi, ma ancora una volta, l'ennesima, hanno destato l'attenzione sull'abuso di alcol nella nostra provincia.