Eccesso di alcolici, nuovi interventi dei soccorsi

Altri due interventi tra il tardo pomeriggio di ieri e la prima mattinata di oggi da parte del 118 per soccorrere due persone che hanno ecceduto con le bevande alcoliche. L'allarme più preoccupante per intossicazione etilica è scattato oggi, domenica 17 ottobre, già alle ore 6.10 a Malgrate: una ragazza di 18 anni non si è sentita bene ed è stata soccorsa in codice rosso. L'ambulanza con l'equipaggio della della Cri di Lecco ha raggiunto la giovane donna lungo la ss 653, trasportandola poi all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo dopo averle fornito le prime cure del caso.

L'altro episodio sabato 16 ottobre alle ore 19 a Galbiate dove Areu è dovuta intervenire sempre per un caso di intossicazione etilica che ha visto suo malgrado protagonista una minorenne. L'allarme è scattato in codice giallo e proseguito fortunatamente in verde fino al trasporto all'ospedale di Lecco per accertamenti. Purtroppo negli ultimi mesi si sono verificati diversi casi di persone che hanno ecceduto con gli alcolici rendendo perfino necessario l'intervento del 118.