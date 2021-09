Intossicazione etilica, intervento dei soccorsi per aiutare due persone

Doppio intervento dei soccorsi di Areu nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 settembre, a Calolziocorte e a Lecco per prestare aiuto a due persone che avevano ecceduto con bevande alcoliche. In entrambi i casi, fortunatamente le condizioni delle persone soccorse non si sono rivelate gravi.

La prima chiamata al 118 è arrivata alle 18.30: un giovane di 22 aveva alzato troppo il gomito in via Galli, zona stazione ferroviaria, a Calolzio. Il soccorso è scattato in codice giallo e proseguito in verde con il trasporto del paziente all'ospedale di Merate. Sul posto si è portato un equipaggio dei Volontari del Soccorso di Calolzio.

Poco dopo un'altra ambulanza si è invece dovuta portare nei pressi di un esercizio pubblico in via Caduti lecchesi a fossoli per soccorrere un'altra persona in difficoltà sempre a seguito di intossicazione etilica. L'intervento è stato portato avanti in codice verde e dopo le prime cure portate sul posto per il paziente, presto in buone condizioni, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Di recente sono stati diversi gli interventi dei soccorsi nel Lecchese per eccesso di alcolici.