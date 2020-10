Dorio, giovane finisce in ospedale per intossicazione etilica

Condotto in ospedale a causa dell'eccesso di alcol. Disavventura, nella notte tra giovedì e venerdì, per un 21enne nel comune di Dorio, lungo la Provinciale 72.

Erano passate le 2 quando è scattata la chiamata ai soccorsi: sul posto è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Colico, con l'ausilio dell'automedica dell'Aat Sondrio.

Il ragazzo, inizialmente valutato in codice rosso in virtù di condizioni in apparenza molto gravi, è stato trasportato all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Informati dell'accaduto anche i Carabinieri del Comando di Lecco.