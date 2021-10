Eccesso di alcolici, due giovani soccorsi nella notte

Doppio intervento dei soccorsi nella notte per aiutare due giovani che avevano ecceduto con le bavande alcoliche. Il primo allarme per intossicazione etilica è scattato a mezzanotte e mezza in un luogo pubblico di via Pertini a Ballabio. L'ambulanza della Cri di Ballabio si è portata sul posto in codice giallo e dopo le prime cure portate sul posto ha trasportato il 23enne in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco. Allertata anche la Questura.

Un secondo episodio dello stesso tenore si è verificato verso le ore 2.30, sempre della notte tra venerdì 1° ottobre e sabato 2, in via Fiume Adda nel territorio comunale di Verderio Inferiore. In questo caso ad essere soccorso per intossicazione etilica è stato un 28enne trasportato per accertamenti all'ospedale di Merate. Anche qui l'allarme è scattato in giallo.

Diversi, nell'ultimo periodo, gli interventi portati avanti sia nella città capoluogo che nei comuni della provincia di Lecco per soccorrere persone che sono state male o comunque si sono trovate in difficoltà per avere ecceduto con gli alcolici. Giovani, ma non solo.