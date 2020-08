Eccesso di alcolici a Perledo: ricoverata una coppia di persone

Intervento nel cuore della notte a Perledo, nell'Alto Lago lecchese. Poco dopo le 4.30 di mercoledì 19 agosto due ambulanze dei volontari del Soccorso Bellanese e del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario sono entrate in azione in via per Esino: soggetti dei loro interventi sono stati un uomo e una donna di 47 anni, che avrebbero abusato di alcolici sino al punto per cui si è reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112).

I volontari, entrati in azione in codice giallo, hanno trasferito i due all'ospedale di Lecco, dove sono stati ricoverati in codice verde intorno alle ore 6.45.