Eccesso di alcol, soccorsi due uomini in pieno giorno

Doppio intervento di soccorso per eccesso di alcol nel bel mezzo del pomeriggio. È accaduto giovedì, prima a Lecco e poi a Mandello. Torna così a fare discutdere il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche, che costituisce un serio problema anche a Lecco.

Il primo intervento a Lecco, nella centrale piazza XX Settembre, per un uomo di 50 anni. Sul posto sono giunti il personale dell'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l'automedica: l'uomo è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco dopo le 16 in codice verde. Allertata la Questura cittadina.

La seconda uscita a Mandello, in via Battisti, per un 35enne: il luogo è stato raggiunto dai volontari della Croce San Nicolò, che intorno alle 18.30 hanno accompagnato il giovane al Manzoni, per fortuna anche in questo caso in codice verde.