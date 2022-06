Eccesso di alcolici, doppio intervento d’urgenza dei soccorsi

Doppio intervento d'urgenza dei soccorsi per altrettanti casi di intossicazione etilica. Il primo è scattato alle ore 20 di ieri sera, sabato 5 giugno, in via per la Poncia ad Annone Brianza. L'allarme è scattato perfino in codice rosso. Raggiunto in strada, dopo le prime cure portate sul posto il giovane di 30 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Erba.

La seconda chiamata ai soccorsi di Areu è invece partita poco dopo mezzanotte. Ad aver alzato troppo il gomito è stato in questo caso un giovane di 20 anni che si è sentito male al Moregallo, frazione del comune di Mandello del Lario, mentre si trovava in strada. In questo caso i soccorsi sono iniziati e proseguiti in codice giallo fino al trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco.