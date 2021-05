Intossicazione etilica, soccorse due donne a Lecco e Olgiate Molgora

Doppio intervento dei soccorsi del 118 nella tarda serata di ieri, sabato 15 maggio, per due distinti episodi di intossicazione etilica. Il primo allarme è scattato alle ore 22.45 a Lecco: un'ambulanza e un'auto medica hanno raggiunto via Belvedere in codice giallo per soccorrere una donna di 33 anni che poco prima aveva ecceduto con le bevande alcoliche. Dopo le prime cure sul posto, la paziente è stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco.

Poco dopo, alle 23.15 un'altra ambulanza ha raggiunto Olgiate Molgora per soccorrere un'altra donna di 37 anni in via Papa Giovanni XXIII. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate. Dopo l'allarme scattato in codice giallo, la 37enne che aveva alzato troppo il gomito è stata trasferita all'ospedale Mandic di Merate in codice verde. In entrambi i casi le condizioni delle donne non sarebbero gravi.