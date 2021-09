Intossicazione con farmaci, soccorsa una donna

È stato necessario l'intervento dell'ambulanza nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 settembre, in un luogo pubblico di Merate per prestare aiuto a una persona che ha avvertito problemi di salute a seguito di una intossicazione di farmaci.

Ad essere soccorsa - in codice giallo - è stata una donna di 48 anni, poi trasportata per le cure e gli accertamenti del caso all'ospedale Mandic. I soccorsi del 118, con l'equipaggio della Croce Bianca di Merate giunto sul posto, sono entrati in azione poco prima di mezzogiorno.