Incendio in un'abitazione della Valsassina e intervento in forze dei vigili del fuoco

Paura e intervento in forze dei vigili del fuoco nella notte a Introbio per spegnere le fiamme che hanno divorato il tetto e parte di un'abitazione. L'allarme è scattato alle 20.30 di lunedì 26 febbraio. Nl comune valsassinese si sono presto portati i pompieri partiti da Lecco e da Valmadrera con 6 mezzi da soccorso (2 autopompe serbatotio, 2 autobotti, un'autoscala e un mezzo per la protezione delle vie aeree.

Circa una ventina gli uomini impegnati. L'intervento per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'immobile era ancora in corso in tarda notte e si concluso poco dopo le 5. Stando alla prime informazioni a disposizione, non si segnalano fortunatamente persone ferite.