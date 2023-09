Precipita nel torrente con l'escavatore: soccorso in codice rosso

Soccorsi in azione in codice rosso in Val Biandino per prestare aiuto a un uomo precipitato nel torrente Troggia mentre stava conducendo una macchina operatrice. Si tratterebbe di un operaio di una ditta incaricata di svolgere alcune opere di sistemazione di una strada nella zona dell'alta Valsassina dove si trovano alcune baite, nel territorio comunale di Introbio. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto: le condizioni dell'uomo, di circa 60 anni, sarebbero molto gravi anche perché prima di impattare con l'acqua e il fondale del torrente sottostante, avrebbe fatto un volo di una decina di metri. L'infortunio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 settembre.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono subito entrati in azione l'elisoccorso di Areu, l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, i tecnici del soccorso alpino (XIX delegazione lariana) e i vigili del fuoco del comando di Lecco. Allertati anche i carabinieri e Ats Brianza. Le operazioni di soccorso non sono state semplici, anche per la nebbia persistente. Il codice dell'allerta al 118 è presto passato da "giallo" a "rosso".

Le squadre territoriali del soccorso alpino, con 12 tecnici della Valsassina - Valvarrone, un medico e due infermieri del Cnsas, hanno raggiunto a piedi l’uomo infortunato: lo hanno messo in condizioni di sicurezza, tolto dal torrente e sottoposto alle prime cure da parte dei sanitari. Nel frattempo è decollato l’elisoccorso di Sondrio di Areu, ma la nebbia persisteva. A quel punto il paziente è stato trasportato con un mezzo fuoristrada - sempre presenti medico e infermieri - fino alla piazzola di atterraggio di Barzio. Infine è stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l’elisoccorso arrivato da Como.