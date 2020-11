Entrano abusivamente nel giardino dell'asilo, denunciati due minorenni

Invadono la proprietà dell'asilo, denunciati due ragazzi. La "bravata" è avvenuta nel pomeriggio di sabarto 14 novembre in Via Aristide Gilardi a Lecco: i due giovani, 15 e 17 anni, hanno scavalcato la recinzione della scuola dell'infanzia, introducendosi abusivamente nel giardino. Subito è scattata la segnalazione alla Polizia di Stato, intervenuta sul posto con personale della Squadra Volanti.

I due ragazzi, sorpresi dai poliziotti, hanno riferito di essersi introdotti nell'asilo per recuperare il pallone con il quale stavano giocando nel parco limitrofo, aggiungendo di essere rimasti all'interno del giardino per parlare.

Sono stati così accompagnati negli uffici della Questura e successivamente riaffidati ai rispettivi genitori. Per i due, entrambi italiani, è scattata la denuncia per il reato di invasione di terreni o edifici, e sono stati inoltre sanzionati per inottemperanza alle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, essendo usciti senza un giustificato motivo dalla propria abitazione.