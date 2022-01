Ciclisti investiti da auto: a Lecco tre incidenti nel giro di due ore

Mattinata nera sulle strade della città per quanto riguarda gli incidenti: tre persone in sella alla propria bicicletta sono state investite da veicoli e sono state successivamente trasportate in ospedale.

Il primo episodio poco dopo le 9.30 in Via Risorgimento, coinvolta una donna di 40 anni: in suo soccorso è giunta l'ambulanza della Croce rossa di Lecco. Il secondo incidente prima delle 11.30 in Via al Lago, per una persona di 65 anni: necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce San Nicolò e dell'automedica. Terzo e ultimo sinistro di questa caotica mattinata in città in Corso Matteotti, quando a finire sull'asfalto investito è stato un uomo di 34 anni.

In tutti i casi, per fortuna, le conseguenze non sono state gravi: le tre persone sono state trasportate all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.