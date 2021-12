Investito da un'auto mentre va in bici, 70enne in gravi condizioni

Investimento stradale a Bosisio Parini, necessario l'intervento dell'elicottero per un uomo di 70 anni.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 in Via Appiani: l'anziano, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una vettura e ha riportato gravi traumi, subito per lui sono scattate le operazioni di soccorso. Sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce rossa di Canzo con l'ausilio dell'automedica, ma vista la gravità della situazione poco dopo si è reso necessario il decollo dell'elicottero da Como.

Nell'incidente l'uomo ha riportato un serio politrauma ed è stato soccorso dall'équipe a bordo del mezzo aereo: nel primo pomeriggio il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso. L'esatta dinamica dell'episodio è al vaglio delle forze dell'ordine.