Investito e ucciso da un'auto "pirata" a Colico: indagini in corso

È un "pirata" ad avere causato la morte del 57enne investito a Colico nella notte fra sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Nella mattinata sono emersi dettagli che rendono il tragico episodio più chiaro e decisamente inquietante. Come confermato dai Carabinieri del comando provinciale di Lecco, infatti, l'auto che ha centrato l'uomo in via al Trivio a Colico si è dileguata nel nulla.

La vittima è un 57enne residente in provincia di Sondrio che percorreva a piedi - per cause in corso di accertamento - la strada nei pressi del Trivio di Fuentes. All'improvviso è stato investito da una vettura, che ne ha causato la morte sul colpo. Il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Nulla da fare per l'uomo

Accorsi sul posto pochi minuti dopo, i sanitari della Croce rossa di Colico non hanno potuto che constatare il decesso del 57enne. Le indagini immediatamente avviate dai militari della Stazione Carabinieri di Colico, supportati da personale della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecco, hanno permesso di raccogliere elementi, in fase di valutazione, sul conto di un giovane dell'Altolago, che sono stati riferiti all'autorità Giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti del caso.