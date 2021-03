Scende dall'auto per prestare soccorso e viene travolto: muore a 22 anni

Incidente sull'A20, scende dall'auto per dare soccorso e viene travolto: muore giovane. Una tragedia, giovedì sera, ha strappato alla vita un ragazzo di 22 anni originario di Lecco. È accaduto nei pressi del viadotto Tarantonio dell'autostrada Messina-Palermo, la A20.

Secondo la prima ricostruzione riportata dai nostri colleghi di Messina Today, Riccardo Maestrale, la vittima, era sceso dall'auto per prestare soccorso agli occupanti di una vettura che si era scontrata con un tir. Ma in quel momento è sopraggiunta un'altra macchina che l'ha centrato in pieno.

Altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto si sono portati Vigili del fuoco e Polizia stradale. Maestrale, militare dell'esercito in servizio a Cosenza, era a bordo di una Peugeot 208 con il fratello, e anche quest'ultimo sarebbe stato investito dall'auto, una Ford Eco Sport. Il ragazzo, ex alunno dell’istituto tecnico industriale Majorana di Milazzo, era originario di Lecco.