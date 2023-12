Investiti da un'auto a Casatenovo: gravi due uomini

Grave incidente poco prima di mezzogiorno in Via Alfieri a Casatenovo, nei pressi del cimitero di Valaperta: due pedoni, un uomo di 80 e uno di 52 anni (stando a quanto appreso padre e figlio), sono stati investiti da un'auto in transito.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono stati inviati numerosi mezzi di soccorso: le ambulanze della Croce rossa di Lecco e i Volontari di Vimercate, due automediche e l'elicottero in appoggio decollato dal Sant'Anna di Como.

Codice rosso per i due investiti

I malcapitati sono stati valutati entrambi in codice rosso: l'anziano ha rimediato un politrauma (cranico, torace, bacino e gamba) ed è stato trasferito al San Gerardo di Monza, il 52enne un trauma cranico ed è stato trasportato al Niguarda di Milano.

Nessun trauma evidente per la 56enne conducente dell'auto, accompagnata al pronto soccorso di Vimercate in codice verde. La ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri accorsi prontamente sulla scena.