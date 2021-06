Tragedia sui binari a Lierna: ragazza muore investita da un treno

Tragedia sui binari a Lierna, bloccata la linea ferroviaria fra Tirano e Milano Centrale. Una giovane donna ha perso la vita nei pressi della stazione del piccolo comune lariano, investita dal treno 2825 partito da Tirano alle 11.08 e destinato a giungere a Centrale alle 13.40.

Trenord ha temporaneamente sospeso la circolazioner nel pomeriggio per consentire gli accertamenti da parte delle autorità. Cancellate le corse 10324 e 2837. Programmati bus sostitutivi da Lecco a Sondrio. Sul sito di Trenord gli aggiornamenti sui nuovi orari delle corse.

Sul posto è stato inviata l'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello, con automedica, ma per la donna non c'è stato niente da fare. Presenti i Vigili del fuoco del comando provinciale, i Carabinieri della locale stazione, la Polizia ferroviaria del Comparto di Milano, chiamati a fare luce sull'episodio che ha condotto alla morte della donna. Non si esclude nessuna ipotesi.