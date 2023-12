Un anziano è stato investito davanti al Comune di Malgrate. Intorno alle 10.30 di giovedì 21 dicembre un uomo di 83 anni è stato, suo malgrado, protagonista di un sinistro mentre si trovava in via Agudio, a una manciata di metri dal lungolago. La chiamata al Nue 112 ha portato all'allertamento di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sul posto sono stati inviati, in codice rosso, i sanitari dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, unitamente a un'automedica e ai carabinieri.

L'anziano, stabilizzato, è stato trasportato in ospedale: arrivato in pronto soccorso è stato ricoverato in codice giallo.