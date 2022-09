Investito da un'auto, muore 84enne

Non ce l'ha fatta purtroppo Giuseppe Ghezzi, l'uomo di 84 anni soccorso in gravissime condizioni nella serata di ieri dopo essere stato investito da un'auto a Merate. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20.30 lungo la Strada Statale 342dir, all'altezza del civico 50.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Sembra che l'anziano fosse appena uscito da un bar dove si era intrattenuto con alcuni amici a bere un caffè. All'uscita, mentre era diretto verso la propria auto posteggiata in zona, è stato travolto da una vettura che sopraggiungeva sulla quale viaggiavano due persone.

La persona alla guida si è subito fermata prestando i primi soccorsi all'uomo, immediato anche l'allarme alla centrale del 118 che ha allertato l'elicottero e inviato sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Merate. Allertati inoltre gli Agenti della Polizia stradale di Lecco e i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravissime: dopo le prime cure portate sul posto, l'anziano è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Mandic di Merate. Le ferite e i traumi riportati non gli hanno però lasciato scampo. L'84enne è deceduto poche ore dopo. Giuseppe Ghezzi abitava in via Adamello nella frazione di Pagnano a Merate. In tanti, in queste ore di dolore, si stanno stringendo intorno ai famigliari.