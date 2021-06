Tragedia nel cuore della notte: uomo travolto e ucciso sui binari del treno

Dramma nella notte lungo lungo i binari della Milano-Lecco. Un uomo ha perso la vita poco dopo la mezzanotte di mercoledì 30 giugno a Monza, travolto e ucciso da un treno. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte lungo la massicciata a ridosso della stazione, all'altezza di via Visconti.

La tregedia nel cuore della notte

A dare l'allarme sarebbe stato lo stesso macchinista del convoglio che dopo aver lasciato la stazione del capoluogo brianzolo ha raggiunto Arcore, proseguendo in direzione Lecco, accorgendosi in seguito dell'accaduto e chiedendo ai soccorsi di raggiungere il luogo del probabile investimento. E proprio lungo i binari monzesi è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita della vittima. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino di origine straniera di sessant'anni.

Lungo i binari nella nottata sono accorsi i mezzi di emergenza del 118, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Per raggiungere - che è inaccessibile ai pedoni e ai mezzi - i vigili del fuoco hanno dovuto aprire un varco da una porta di servizio dalla stazione. Purtroppo inutili i tentativi di rianimare l'uomo che sarebbe morto sul colpo. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e capire se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario.