Uomo investito e ucciso dal treno: tragedia in Brianza

Tragedia nel pomeriggio di sabato 11 maggio. Un uomo - d'identità al momento non nota - è stato ucciso da un treno in transito lungo la ferrovia Milano-Lecco in prossimità di Arcore. L'investimento, stando a quanto fino ad ora appreso da MonzaToday.it, è avvenuto lungo i binari della tratta, all'altezza di piazzale Martiri della Libertà, a un chilometro circa dalla stazione.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata pochi minuti prima delle 16 e sul posto si sono precipitati i soccorsi con ambulanza e automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza e ai vigili del fuoco. Per l'uomo coinvolto però non c'era più nulla da fare e il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con convogli in ritardo o viaggi interrotti lungo la tratta Milano Garibaldi-Lecco per consentire i rilievi da parte dell'autorità giudiziaria. Indagini in corso per stabilire la dinamica dell'accaduto.

Quanto accaduto sta causando pesanti ripercussioni anche ai treni da e per il Lecchese. Nel dettaglio: