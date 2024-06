Si ribalta con la canoa, soccorso in zona isola Viscontea

Paura per un uomo che si è rovesciato con la canoa nell'Adda in zona Isola viscontea. L'infortunio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno nello specchio d'acqua vicino a Via dell'Isola: il canoista gridava aiuto ed è stato sentito da diversi passanti. Proprio alcuni di loro hanno dato l'allarme e sul posto è prontamente giunta la squadra nautica dei vigili del fuoco.

Il 47enne nel frattempo era comunque riuscito ad avvicinarsi a riva, stremato ma in buone condizioni. I pompieri lo hanno aiutato affidandolo poi alle cure dei sanitari giunti sul posto con un equipaggio della Croce Rossa di Lecco. L'allerta era scattata in codice giallo, ma dopo le prime cure ricevute, per l'uomo, in ripresa, non è stato necessario il trasporto in ospedale.