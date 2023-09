Il 19 settembre i lombardi riceveranno uno "strano" sms: è un test per le emergenze

Partita la sperimentazione "It-Alert" del Dipartimento di Protezione civile: in futuro servirà ad avvisare la popolazione in caso di calamità naturale o catastrofe. Ecco cosa fare se si riceve il messaggio

Il 19 settembre in Lombardia migliaia di persone riceveranno uno "strano sms: si tratta di un messaggio di testo sul cellulare che avvisa di un'emergenza.

Non si tratta di uno scherzo, ma della sperimentazione avviata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile: il sistema di allarme pubblico si chiama "It-Alert" e la finalità è informare in modo tempestivo i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti on in corso, quali ad esempio:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti;

precipitazioni intense.

I test non avvengono in tutta Italia nello stesso momento. Esiste un preciso calendario. In alcune regioni, ad esempio il Piemonte, è già stato testato. Il 19 settembre sarà la volta della Lombardia e molti Comuni stanno già informando la cittadinanza.

Cosa prevede il messaggio

Nel messaggio, inviato normalmente intorno alle 12, si legge: "Avvisi di emergenza. It-alert. Questo è un Messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo avviserà il cittadino in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.IT-alert.IT e compila il questionario". Lo stesso testo sarà riportato in lingua inglese.

La Russa: "Il suono sarà diverso"

"Il prossimo 19 settembre - ricorda l'assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa - anche la Lombardia sarà interessa da questo test. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono differente da quello tradizionale".

Il suono che accompagna la ricezione del messaggio è effettivamente diverso dalla normale suoneria. I messaggi It-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio "It-alert". Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. I dispositivi non ricevono i messaggi It-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

Cosa fare in caso di sms

I cittadini dovranno esclusivamente leggere il messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima. Nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato). Il sistema è unidirezionale (dall'operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento.

La Croce rossa: "Nulla da temere"

Rassicurazioni sul test sono giunte anche dalla Croce rossa italiana Comitato comprensorio del Lecchese, che ha diramato un comunicato in cui si spiega, come abbiamo fatto in questo articolo, il funzionamento dell'sms di It-Alert: "Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio - si legge - L'invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento".